«Папа не хотел, мама не старалась – ребенок не получился»: Никифоров — об уходе из театра Табакова

Актер Денис Никифоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему ушел из легендарной «Табакерки».

«Я ушел по собственному желанию из театра Табакова. Ты в театре привязан. Сидишь и ждешь пока тебя позовут на роль. Я решил с этим распрощаться, потому что мне надо кормить детей. Я не могу ждать. Ждать в этой жизни нужно, но недолго, а долго ждать очень накладно». Денис Никифоров

Между тем в прессе активно ходили слухи, что у актера случился конфликт с художественным руководителем Владимиром Машковым. «Не то, чтобы конфликтная ситуация. Просто папа не хотел, мама не старалась — ребенок не получился. Я не захотел сидеть и «ветеранить» в этом театре. Говорить: «О, старички пошли!» Только что песок не сыплется», — заявил Денис Никифоров.

Напомним, что Денис Никифоров — известный российский актер. Огромную популярность ему принесли роли в картине «Бой с тенью» и в продолжении этой ленты.

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