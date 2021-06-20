«Он может случиться, когда угодно»: Сафарова высказалась о сексе на проекте «Холостяк»

Победительница восьмого сезона «Холостяка» Екатерина Сафарова рассказала блогеру Макарена о закулисье популярного шоу. По ее словам, на проекте нет сценариев, якобы ни один из редакторов и продюсеров ее не выводил искусственно на эмоции.

Ведущий также спросил модель о сексе на проекте – были ли случаи в новом сезоне. На что Катя заулыбалась и покраснела.

«Секс может случиться, когда угодно, — сказала Сафарова. – Но лично я наслаждалась тем, что наши отношения развивались медленно. И я за Тимати отвечать не могу – был ли секс у него. У меня лично не было».

Напомним, в шестом сезоне «Холостяка» с Егором Кридом был скандал. Главный герой узнал, что одна из участниц проекта переспала с работником съемочной группы. Музыкант тогда расстроился и выгнал девушку из шоу.

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