В деревне Грязь: Пугачева в «рваных» джинсах позировала в замке с красавцем-внуком Дени и Клавой

До замужества примадонна большую часть времени проводила в Малых Бережках на Истре.

На личной страничке микроблога шоумен Максим Галкин делился редким кадром, на котором Алла Пугачева в узких молодежных «рваных» джинсах скинни и ветровке оверсайз позировала с красавцем-внуком Дени Байсаровым и малышкой Клавой. Изюминкой образа примадонны стали лоферы и белые носочки. Также певица добавила к луку модные очки с круглой оправой.

Сын Кристины Орбакайте, надо отдать должное, уже давно перерос именитую бабушку по росту. Статный красавец блондин с миловидными чертами лица, широкими плечами и доброй улыбкой пользуется успехом у девочек-сверстниц. Однако о своей личной жизни внук примадонны рассказывает крайне редко.

В гостях у бабушки в деревне Грязь побывала и Клава Земцова. Свою внучку Пугачева называет «моя капелька». По словам Кристины, ее дочь по характеру вылитая бабушка. Отметим, что до замужества примадонна большую часть времени проводила в Малых Бережках на Истре. Но сыграв свадьбу с шоуменом Максимом Галкиным она перебралась к нему в замок.

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