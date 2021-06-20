«Пришла без ребенка»: Ольга Орлова в атласном платье повеселилась на празднике дочери Бородиной

Коллега и подруга Ксении Бородиной — Ольга Орлова — опубликовала в своем микроблоге свежее фото в вечернем наряде. Примечательно, что в таком образе знаменитость пришла на день рождения старшей дочери жены Курбана Омарова.

Телеведущая отдала предпочтение изумрудному платью-бандо. Пышный бант на поясе и объемные рукава украсили атласный наряд Орловой. Ольга собрала волосы в низкий хвост, надела телесные лодочки и добавила глянцевый клатч в тон платью.

«На дне рождения Маруси я была единственной мамашей, которая пришла без ребенка (при его наличии!). С детьми пришли все, даже мама Ксюши. А мой за ребенка уже не проканает», — отметила Ольга.

«Платье невероятно красивое», «Потрясающее платье! Ольга красавица, статуэтка», «Зато вы, Оленька, как девочка: молода, свежа, красива»,«Олечка, красота твоя неотразима», «Ольга, шикарно выглядите», «Шикарное платьице», «Олечка, вы потрясающая!», «Вы очень хорошо выглядите», — поддержали Орлову ее поклонники.

Напомним, организатор вечеринки для знаменитостей и их детей — Ксения Бородина — сама появилась в золотистой рубашке поверх топа и велосипедках.

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