«Пришло время потери профессионализма»: Безрукова высказалась о Бузовой на сцене МХАТа

Как отметила актриса, гонорар у певицы был очень хороший.

Актриса Ирина Безрукова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о певице Ольге Бузовой на сцене МХАТа имени Горького.

«Гонорар у нее очень хороший. Господин Бояков, я за такой гонорар шесть репетиций и два спектакля готова отработать. У меня есть профессиональное образование и много опыта. Такая цена меня устраивает. Мне кажется, что пришло время потери профессионализма. Вот это меня беспокоит». Ирина Безрукова

Продюсер Иосиф Пригожин также до сих пор не пришел в себя, узнав о приглашении Бузовой во МХАТ. «Мне даже в голову не могло прийти, что руководство МХАТа пойдет ни куда-нибудь, а к Бузовой. А что будут делать гениальные талантливые люди? Если бы я был руководителем, я бы гнал метлой, чтобы такого никогда не было», — заявил муж певицы Валерии.

Напомним, что Ольга Бузова сыграла в спектакле «Чудесный грузин». Причем осенью она снова появится на сцене МХАТа в этой постановке.

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