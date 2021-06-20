«Пока Алла дремлет»: Галкин «случайно» подловил загорающую в монокини Пугачеву

В свои 72 года Алла Пугачева, надо отдать ей должное, выглядит восхитительно. На личной страничке микроблога шоумен Максим Галкин поделился редким кадром, на котором примадонна позировала на шезлонге в монокини и мюлях с бантиками. Певица даже не подозревала о том, что муж подкрался к ней с камерой. Сам шоумен подметил, что смог сделать такой эффектный кадр только потому что его вторая половинка наслаждалась солнечными ваннами.

Алла Борисовна сверкнула стройными гладкими ножками и точеной талией. Также певица блеснула ухоженной зоной декольте и лебединой шеей. Поклонники тут же обратили внимание на четкий овал лица артистки и тонкие скулы. Внешности примадонны могут позавидовать и юные красотки.

«Алла — ну просто секси!», «Фантастика, как хороша!», «Максим подкрался пока Алла дремлет и сфоткал — молодец!», «Вау, какая! Шикарно», «Больше сорока не дашь», «Очень молодо», «Фигурка отменная», «Соблазнительно и эффектно», — пишут фолловеры.

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