Все еще привлекательны и стройны: как выглядят и чем занимаются звезды 90-х сестры Роуз

В 90-е звездный Олимп отечественной эстрады неожиданно украсился двумя яркими близняшками с иностранной фамилией Роуз. Элла и Дина отличались флером шика, который зачастую в то время был свойственен эмигрантам. Артистки с 11 лет жили в Америке, хотя родились в Украине.

Впервые Россия о них узнала еще в середине 80-х, после выхода фильма Пола Мазурски «Москва на Гудзоне». Ярких девушек заметили и стали приглашать к сотрудничеству. В начале 90-х они познакомились с композиторами Игорем Крутым и Игорем Николаевым. Это знакомство открыло им дорогу на отечественную сцену. Зрители наверняка понят их хиты: «Как там, в России», «Бродяга», «Ты – это я». Певиц показывали в таких популярных телепроектах того времени, как «Звуковая дорожка», «Шире круг», «Утренняя почта», «Песня года».

Позже сестры Роуз стали строить карьеру исключительно в Америке, сотрудничая с композитором Брэндоном Стоуном. Не забыли брюнетки и про личную жизнь. В настоящий момент обе замужем, подняли на ноги наследников: у Эллы – дочь Стефани, у Дины — сын Дэниэл.

Глядя на фотографии певиц, трудно поверить, что им по 52 года – они все так же стройны и привлекательны, до сих пор поддерживая знакомый с советских времен имидж с пышными кудрявыми локонами и эффектными нарядами.

Они активно гастролируют и часто видятся с известными российскими артистами, которые прилетают к ним в гости. В числе приятелей сестер: Валерий Леонтьев, Наташа Королева, Андрей Малахов, Анжелика Варум, Николай Басков и другие.

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