«Я твой друг»: Гном Гномыч пообщался с Киркоровым на крестинах брата

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко — Саша — разместил в своем аккаунте свежее фото с семейного праздника. Примечательно, что на снимке оказался один из лучших друзей мальчика — Филипп Киркоров.

Отметим, что поклонники Гном Гномыча неоднозначно оценили такую дружбу. Для некоторых фанатов юного фигуриста общение мальчика и взрослого мужчины оказалось неприемлемым. Однако большинство фолловеров порадовались за Сашу. К тому же, поп-король не отрицает, что хорошо относится к сыну олимпийского чемпиона.

«Я твой друг, и ты мой друг!», — ответил Гном Гномычу Киркоров.

«Ничего страшного нет, возраст — не помеха в общении, большой и старый Филипп плохому не научит, у самого дети примерно такого же возраста», «А дядя крутой!», «Супер-друг. С дядей Филиппом должно быть всегда весело и интересно», «Эх, мне бы такого верного друга», «Люди, что вы придираетесь, очень хороший мальчик, трудяга», «Столько негативных эмоций. У Филиппа есть, чему поучиться. Общение маленькому мальчику только на пользу!», — заступились за Киркорова и Плющенко некоторые из их поклонников.

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