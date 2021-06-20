«Топик маловат!»: Лобода «потеряла» объемную грудь, неудачно подняв руки в танце

Светлана Лобода прилетела в Турцию, облачившись в кипенно-белые кроп-топ, джинсы скинни и куртку оверсайз из денима. Сойдя с трапа самолета, она, следуя импульсу настроения, устроила танцы прямо на посадочной полосе.

«Уже сложно ориентируюсь в каком я городе, но продолжаю танцевать», — подписала она обнародованные в личном блоге кадры.

Артистка делала столь активные движения руками, что ее крошечный топик не выдержал напора объемной груди, и она предательски выскользнула снизу. Столь пикантный момент не смог остаться незамеченным среди ее фолловеров.

«Топик маловат будет!», «Только я заметила, что топ маловат? Еще б одно па, и слетел бы», «Боже, какая грудь, спасибо за это видео», — написали фолловеры звезды в Instagram.

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