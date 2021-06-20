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Достоин восхищения: Туктамышева обнажила спортивный пресс с кубиками, примерив коротенький топ

Фигуристка в настоящий момент пребывает во Франции.

Достоин восхищения: Туктамышева обнажила спортивный пресс с кубиками, примерив коротенький топ
Елизавета Туктамышева. Фото: Global look press

24-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева вошла в основной состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. С группой Алексея Мишина она отправилась на тренировочный сбор в Куршевель (Франция). Фотографиями на фоне Альп чемпионка мира поделилась в личном блоге.

Судя по обнародованным кадрам, звезда российского льда — в отличной физической форме. Чего только стоит накаченный пресс Елизаветы, который не скрыл наряд в длинных брюках и коротеньком кроп-топе! Кроме тонкой девичьей талии на нем вырисовываются впечатляющие спортивные кубики из мышц.

Елизавета Туктамышева.
Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Фолловеры Туктамышевой порадовались за свою любимицу, которая приступила к тренировкам в столь красивом месте.

«Вы светитесь, счастливы! Это невозможно не заметить! Наконец-то ваши усилия, труд, терпение, выдержку и талант оценили адекватно!», «Лиза, горы, красота!», «Какая прекрасная деревенька этот Куршевель», «Красота в красоте», — можно увидеть в комментариях личного блога фигуристки.

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