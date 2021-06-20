Достоин восхищения: Туктамышева обнажила спортивный пресс с кубиками, примерив коротенький топ

24-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева вошла в основной состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. С группой Алексея Мишина она отправилась на тренировочный сбор в Куршевель (Франция). Фотографиями на фоне Альп чемпионка мира поделилась в личном блоге.

больше по теме Стриженова предстала в Останкино в жакете актуального оранжевого оттенка и силуэтном платье Хромченко называла тона мандарина в числе самых трендовых.

Судя по обнародованным кадрам, звезда российского льда — в отличной физической форме. Чего только стоит накаченный пресс Елизаветы, который не скрыл наряд в длинных брюках и коротеньком кроп-топе! Кроме тонкой девичьей талии на нем вырисовываются впечатляющие спортивные кубики из мышц.

Фолловеры Туктамышевой порадовались за свою любимицу, которая приступила к тренировкам в столь красивом месте.

«Вы светитесь, счастливы! Это невозможно не заметить! Наконец-то ваши усилия, труд, терпение, выдержку и талант оценили адекватно!», «Лиза, горы, красота!», «Какая прекрасная деревенька этот Куршевель», «Красота в красоте», — можно увидеть в комментариях личного блога фигуристки.

Смотрите также