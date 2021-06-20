«Ребят, это личное»: Дроботенко загадочно высказался о подарке на юбилей Галкина

Как отметил юморист, у Максима все в жизни происходит по максимуму.

Юморист Сергей Дроботенко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о своем большом друге телеведущем Максиме Галкине.

«Пока подарок не отобью — не уйду. Что за подарок? Ну, ребят, это личное. Поскольку его имя оказалось пророческим — у него все в жизни происходит по максимуму. Посмотрите его занятость на телевидении. Дом, дети, жена, работа. И мне кажется, что главные горы у него еще впереди».

Сергей Дроботенко

Композитор Игорь Николаев, который большой друг жены юмориста Аллы Пугачевой, заявил, что Галкины – его семья. «Мы не просто дружим. Мы — семья. Я еду к ним всегда, как к своим любимым людям, родственникам», — заметил Игорь Николаев.

Певица Валерия со своей стороны добавила, что Галкин и Пугачева всегда на одной волне. «Просто удивительные люди», — заметила она.

Напомним, что Максиму Галкину исполнилось на днях 45 лет. По этому случаю он организовал для своих родных людей незабываемый праздник, устроив шикарную вечеринку.

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