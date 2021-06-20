Стриженова предстала в Останкино в жакете актуального оранжевого оттенка и силуэтном платье

Екатерина Стриженова – брюнетка с яркой внешностью, поэтому может себе позволить самые сочные оттенки в одежде. Телеведущая любит облачаться на работу в Останкино в различные тона красного.

Ранее она отметилась в жакете цвета фуксии, примерив с ним юбку-карандаш, белую рубаху и туфельки к ней в тон.

Затем звезда предстала перед камерами в жакете насыщенного оранжевого тона и платье-футляре оттенка топленого молока длины мидакси с туфлями-лодочками на шпильке. О заметном цвете платья ранее высказывалась Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор», отмечая, что он сейчас в тренде. По ее словам, особенно актуальны самые сочные его колористические группы и, напротив, разбеленные, светлые.

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