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«Он с Киркоровым был тогда»: Пугачева вспомнила интересные детали знакомства с Галкиным

Как отметила Примадонна, она хочет пожелать мужу прежде всего здоровья.

«Он с Киркоровым был тогда»: Пугачева вспомнила интересные детали знакомства с Галкиным
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла детали знакомства со своим пятым мужем юмористом Максимом Галкиным.

Максим Галкин с женой
Максим Галкин с женой. Фото: Globallookpress.com

«Я отчетливо помню, как мы познакомились. Он мне не понравился, конечно, сначала. Он с Киркоровым был тогда. Здоровья ему хочу пожелать. Это самое главное сейчас. Он обладает всеми качества: преданность, верность, талант, ответственность. Все, что есть в хорошем человеке — в нем. Он может и кофе в постель принести».

Алла Пугачева

Высказался о большом друге и «золотой голос России» Николай Басков. Именно он был тамадой на юбилее телеведущего и, как отмечали многие, провел праздник замечательно. «Мы вместе когда-то начинали карьеру. Делали совместные номера. Он мой друг, с которым я по жизни иду вместе. Мы повторим в будущем тандем Лещенко и Винокура. Он состоялся как отец и муж, как брат и многогранная суперзвезда», — заявил Николай Басков.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин сыграли свадьбу в 2011 году. Причем до этого они были знакомы уже десять лет. У пары подрастают двое общих детей – Гарри и Лиза Галкины.

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Алла ПугачеваМаксим ГалкинНиколай БасковПрограмма "Ты не поверишь!"Филипп Киркоров