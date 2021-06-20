«Он с Киркоровым был тогда»: Пугачева вспомнила интересные детали знакомства с Галкиным

Певица Алла Пугачева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла детали знакомства со своим пятым мужем юмористом Максимом Галкиным.

«Я отчетливо помню, как мы познакомились. Он мне не понравился, конечно, сначала. Он с Киркоровым был тогда. Здоровья ему хочу пожелать. Это самое главное сейчас. Он обладает всеми качества: преданность, верность, талант, ответственность. Все, что есть в хорошем человеке — в нем. Он может и кофе в постель принести». Алла Пугачева

Высказался о большом друге и «золотой голос России» Николай Басков. Именно он был тамадой на юбилее телеведущего и, как отмечали многие, провел праздник замечательно. «Мы вместе когда-то начинали карьеру. Делали совместные номера. Он мой друг, с которым я по жизни иду вместе. Мы повторим в будущем тандем Лещенко и Винокура. Он состоялся как отец и муж, как брат и многогранная суперзвезда», — заявил Николай Басков.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин сыграли свадьбу в 2011 году. Причем до этого они были знакомы уже десять лет. У пары подрастают двое общих детей – Гарри и Лиза Галкины.

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