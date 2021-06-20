«Одни зубы остались»: похудевшая Елена Николаева блеснула фигурой в фантазийном бикини

Звезда российского ТВ Елена Николаева отправилась в отпуск в Грецию, после знакомства с несколькими островами этой солнечной страны, она призналась, что занесла ее в списки любимых. По словам знаменитой блондинки, она вспомнила про телефон и Instagram только спустя пару дней отдыха. После этого ее личный блог изрядно пополнился курортными фотографиями.

Среди обнародованных в Сети снимков ведущей программы «Доброе утро» наибольший отклик у публики получили те, где она запечатлена в бикини с фантазийным разноцветным рисунком. Поклонники 35-летней Елены заметили, что она похудела. Правда как оказалось, ее стройность далеко не всем пришлась по вкусу.

«Совсем исхудала», «Одни зубы остались», «Срочно кушать вкусные блюда. Вы на грани. Не надо так», «Больше не худейте, затянет», — можно увидеть в комментариях блога Николаевой.

Впрочем, верные почитатели теледивы пришли в восторг при виде своей любимицы в секси-образах.

«Выглядишь супер», «Чудо дивное», «Замечательно, очаровательно», «Идите в фотомодели. Лично я каждый раз смотрю с удовольствием», «Идеальная фигура», «Хорошая фигурка, не тело, а песня», «Какая фигурка точеная», — написали они.

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