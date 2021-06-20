«Идеальный ужин»: Бузова в алом кантри-платье наведалась в миланский ресторан

Ольга Бузова в свои 35 лет может себе позволить многое: выйти на сцену МХАТа, игнорируя критику, и отправиться в путешествие по Европе в разгар пандемии. Девушка побывала в Швейцарии, отметив для себя красоту города Лугано, и отдохнула в Италии, где нашла для себя отличный ресторанчик в Милане.

В заведение звезда наведалась в алом кантри-платье длины мини, выбрав с ним в комплект модные желтые мюли с квадратным мысом.

«Идеальный ужин в Милане, в лучшем ресторане. По возвращении я сажусь на диету», — написала актриса в личном блоге.

Судя по высказыванию, местная кухня пришлась девушке по вкусу.

Отметим, что об алых нарядах ранее высказывалась Эвелина Хромченко. Стилист уверена, что маленькое платье в этом тоне составит хорошую конкуренцию знаменитому черному. Ведь этот колор неизменно притягивает взгляды публики. Что касается обуви Бузовой, ведущая «Модного приговора» хоть и признала ее актуальность, все-таки предлагала относиться к ней с осторожностью. По мнению эксперта, такие мюли подходят только дамам с миниатюрной ножкой.

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