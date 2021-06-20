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Брежнева после советов Хромченко облачилась в трендовые брюки, скрывающие лишний вес

Эту модель назвали в числе самых актуальных в программе «Модный приговор» Первого канала.

Брежнева после советов Хромченко облачилась в трендовые брюки, скрывающие лишний вес
Вера Брежнева. Фото: Global look press

Вера Брежнева похвасталась новым костюмом, который приобрела накануне. Кипенно-белый наряд состоял из свободного жакета и брюк-маски в пол.

Вера Брежнева.
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

О тренде на этот тон ранее рассказывала Эвелина Хромченко, по мнению эксперта моды, цвет стал актуален благодаря пандемии и интересу дизайнеров одежды к форменным нарядам медиков. Светлый колор практически всегда выглядит празднично и освежает образы.

Не оставила без своего внимания ведущая «Модного приговора» и брюки утрированной длины и ширины, которые купила Вера Брежнева. Стилист заметила, что они не совсем практичны, поскольку «подметают» пол и быстро загрязняются. Однако эксперт уверена, что модель достойна внимания, поскольку выглядит интересно, зрительно вытягивает силуэт. Кроме того, ее оценят дамы с лишним весом, поскольку одеяние отлично скрывает объемы.

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