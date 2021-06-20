Рекомендовал Васильев: Федорова в мерцающем платье на запах выгодно подчеркнула талию

20 июня медики отмечают свой профессиональный праздник, в честь этого события госпиталь имени Вишневского организовал для своих сотрудников большой праздник с концертом. Почетной гостьей торжества стала Оксана Федорова, которая выступила перед собравшимися зрителями с песней Bеsame mucho.

«Преклоняюсь перед людьми, которые посвятили себя медицине. Настоящие герои», — написала в личном блоге звезда.

Ведущая обнародовала кадры с прошедшего мероприятия, на которых она предстает в мерцающем платье на запах. Об этой модели ранее лестно высказывался историк моды Александр Васильев, он замечал, что подобные наряды отличаются женственностью, великолепно подчеркивают талию и всегда привлекают внимание окружающих.

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