Юная звездочка: дочь Жасмин в лимонном многоярусном платье выступила с песней Аллы Пугачевой

Дочь 43-летней певицы Жасмин 9-летняя Маргарита Шор отправилась на гастроли с мамой, с успехом исполнив с ней на сцене песню Аллы Пугачевой «Звездное лето». Напомним, музыку для композиции написала сама Примадонна, стихи – Илья Резник. Хит народной артистки был популярен в СССР в начале 80-х годов.

Как рассказала Жасмин в личном блоге, выступление дочери – полностью инициатива девочки, которая уговорила маму взять ее на гастроли с собой, о чем артистка ни капли не пожалела.

«Мы не знаем пока точно, будет ли Маргарита заниматься творчеством, но я считаю, что такие выступления развивают детей не только творчески. Они учатся без волнения выходить на большую аудиторию, общаться с людьми, не стесняться, учатся понимать, что такое работа, и все это точно пригодится им во взрослой жизни. После последнего концерта Маргаритка заявила: «Жаль, что гастроли закончились, я бы отработала еще 10 концертов, а лучше 100!»», — поведала певица поклонникам.

Отметим, что наследница Жасмин предстала перед зрителями в лимонном платье с пышной многоярусной юбочкой со шлейфом.

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