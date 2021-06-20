Ксения Собчак показала на одном фото всю любовь, которую испытывает к ней муж

Константин Богомолов ощущает нежные чувства к жене независимо от того, как она выглядит.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре 2019-го. И, хотя в их пару верили далеко не все, супруги уже второй год живут душа в душу. Звездная чета не торопится заводить совместных детей, наслаждаясь теплыми чувствами друг другу.

Как относится к ней муж, журналистка показала в личном блоге, представив на суд публики фотографию с хорошей долей юмора. Звезда запечатлела супруга, который с взирает на нее с нескрываемой нежностью во время их онлайн-общения. При этом Ксения вовсе не выглядит, как суперледи, а просто дурачится в забавной маске.

«Любовь – это, когда он смотрит на тебя так вне зависимости от того, что видит», – подписала она снимок.

Отметим, что для Богомолова и Собчак их брак уже не первый. Ранее светская львица состояла в законных отношениях с артистом Максимом Виторганом, а режиссер – с актрисой Дарьей Мороз. Ведущая воспитывает сына Платона от первого союза, а ее муж – дочь Анну.

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