Без макияжа: Боярская в джинсах-бойфрендах и косухе появилась в Воронеже

Елизавета Боярская стала гостьей ежегодного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. Планировалось, что Малый драматический театр — Театр Европы представит здесь публике «Братьев Карамазовых» в постановке Льва Долина. Однако представление пришлось отменить из-за болезни одного из актеров.

«Мы обязательно вернемся в Воронеж и покажем зрителям наш спектакль «Братья Карамазовы». К сожалению, коварная зараза вносит в жизнь свои коррективы, но мы не отчаиваемся. Воронеж, спасибо! У вас очень хорошо! До новых встреч! Всем здоровья!» — прокомментировал актриса в личном блоге.

Специально для своих зрителей, звезда запечатлелась с коллегами, представ без макияжа и укладки. Елизавета облачилась в джинсы-бойфренды, базовую белую футболку и косуху.

Отметим, что к этой куртке ранее предлагала присмотреться Эвелина Хромченко. Она уверена, что косуха украсит гардероб любой женщины, независимо от возраста и комплекции.

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