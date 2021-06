В оттенке «нежная мята»: Глюкоза вслед за Ксенией Собчак показала фигуру в модном платье-трубе

Глюкоза приняла участие в программе «России 1» «Я вижу твой голос». Музыкально-детективное игровое шоу является российской адаптацией международного формата I Can See Your Voice.

«Далеко не всегда то, что мы видим, есть на самом деле, ведь мы часто любим наделять людей несуществующими качествами. Может, именно поэтому мир становится прекраснее. Программа «Я вижу твой голос» именно об этом — за образами иногда скрываются абсолютно не те, за кого себя выдают! Но меня, оказалось, обмануть не совсем просто», — написала о выпуске знаменитая певица.

На телевидении звезда предстала в актуальном платье-трубе трендового оттенка «нежная мята». О моде на эти наряды из трикотажа ранее рассказывала Эвелина Хромченко. Стилист советовала присмотреться к ним стройным девушкам, поскольку они отлично подчеркивают фигуру. Ранее в похожем облачении появлялась на публике Ксения Собчак, которая отдала предпочтение черному платью.

