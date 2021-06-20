В оттенке «нежная мята»: Глюкоза вслед за Ксенией Собчак показала фигуру в модном платье-трубе

Глюкоза приняла участие в программе «России 1» «Я вижу твой голос». Музыкально-детективное игровое шоу является российской адаптацией международного формата I Can See Your Voice.

«Далеко не всегда то, что мы видим, есть на самом деле, ведь мы часто любим наделять людей несуществующими качествами. Может, именно поэтому мир становится прекраснее. Программа «Я вижу твой голос» именно об этом — за образами иногда скрываются абсолютно не те, за кого себя выдают! Но меня, оказалось, обмануть не совсем просто», — написала о выпуске знаменитая певица.