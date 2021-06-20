По стопам Помпадур: Савельева запечатлелась во время уикенда в лифе цвета природной розы

Саша Савельева провела выходные на озере. В личном блоге звезда поделилась кадрами с отдыха, на которых предстает в нежно-розовом лифе и соломенной шляпке.

Фигуре выпускницы «Фабрики звезд» можно только позавидовать. Несмотря на то, что девушка родила сына в марте 2019 года, она выглядит словно ей 18. Отметим, что артистка крайне редко делится в личном блоге снимками из своей частной жизни. К примеру, своего наследника Леона она, если и показывает публике, то со спины или так, чтобы не было видно его лица.

К слову, об оттенке природной розы, который можно наблюдать на купальнике Саши Савельевой рассказывал Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор». По словам ведущего, он сейчас актуален, хотя впервые вошел в тренды еще в XVIII веке благодаря маркизе де Помпадур. Она популяризировала его, часто наряжаясь в наряды именно этого тона. Он ей очень нравился, потому что подходил к ее румянцу.

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