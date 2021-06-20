Советовала Хромченко: Проскурякова вслед за Асмус предстала на вечеринке в красном платье

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале посоветовала женщинам, которые хотят произвести впечатление на окружающих примерять красные платья. По мнению эксперта, они практически всегда производят фурор и должны быть в гардеробе у каждой представительницы прекрасной половины человечества.

Не случайно российские звезды нередко облачаются на светские мероприятия в наряды именно этого оттенка. К примеру, Кристина Асмус выбрала платье красного тона на вечеринку, организованную по случаю ее дня рождения.

Звезда «Текста» нарядилась в силуэтный наряд в пол с мерцающим эффектом, где изюминкой стала открытая спина.

Юлия Проскрякова, выбирая образ для праздника в честь 45-летия Максима Галкина, тоже остановилась на красном платье. Она предпочла модель из шелка, дополнив образ белым жакетом и туфельками на шпильке.

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