«Тяжеловато»: Галкин устроил велопрогулку в деревне Грязь с сыном Гарри после вечеринки

Муж Аллы Пугачевой едва нашел силы на вечернюю прогулку. Он всю ночь отмечал свое 45-летие.

Максим Галкин редко появляется на светских раутах. Он снимается в нескольких передачах, гастролирует, а свободное время посвящает семье. Артист не скрывает, что любит гулять по саду и играть с детьми: Лизой и Гарри. 18 июня он отпраздновал свое 45-летие. Сначала родные дома поздравили его с юбилеем. А вот вечером юморист устроил банкет в ресторане для самых близких. Даже Алла Пугачева принарядилась и пришла с ним на вечеринку.

Праздник ужался на славу. Валерия, Александр Ревва, Хибла Герзмава, Игорь Николаев и другие знаменитости спели для именинника. Алла Борисовна произнесла тост, помогла разрезать торт, а также танцевала и пела. Нонна Гришаева поздравила Галкина, а Настя Ивлеева показала класс на танцполе. Даже Гарик Харламов заглянул на огонек. Не удивительно, что на следующий день Максим поделился новыми кадрами только вечером.

Артист нашел в себе силы, чтобы покататься с сыном Гарри на велосипедах. Она катались по дорожкам в деревне Грязь, когда солнце стремилось к закату.

«Папа, едем туда, где свет», — заявил малыш. «Что?», — пытался расслышать слова наследника Галкин. «Все, пока я разгоняюсь», — заявил Гарри. «Эй, меня подожди», — попросил артист. «Тяжеловато после вчерашнего», — признался он.

Поклонники восхитились силой духа Максима. Многие назвали его прекрасным папой. Пользователи Сети назвали поступок мужа Пугачевой подвигом, на который не каждый мужчина решится после гулянки до утра.

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