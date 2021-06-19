Без макияжа и укладки: Арно запечатлел Водянову в алом кардигане и джинсах скинни в парижском особняке

Наталья Водянова в этом году несколько раз приезжала в Россию. Она не забывает про родину и старается регулярно видеться с мамой и бабушкой. Ко всему прочему она показала бескрайние просторы России своим старшим детям от первого брака: Лукасу, Неве и Виктору. Про это был снят сериал «Русские каникулы». А недавно модель впервые за долгое время прошлась по подиуму. Она приняла участие в модном показе в Италии.

Но теперь Водянова воссоединилась с семьей. Она находится в своем особняке в Париже, куда переехала незадолго до свадьбы с французским миллиардером Антуаном Арно. Влюбленные вместе уже 10 лет, но поженились в прошлом году. У них подрастают дети: Максим и Роман. Лицо младшего наследника пара до сих пор скрывает. Однако 19 июня Арно опубликовал снимки, которые также выложила в Сеть и его жена.

Он запечатлел Водянову в джинсах скинни и алом кардигане. Девушка была без макияжа и укладки. А домашний наряд лишь подчеркнул ее стройные ноги. Модель приняла в гостях шахматиста, 14-того чемпиона мира ФИДЕ по шахматам Влада Крамника, который сыграл в партию сначала с Виктором, а потом с Лукасом. В кадр попал и Роман, но его лицо девушка скрыла за смайликом.

Наталья выглядела счастливой. Она всегда старается сделать для своих наследников все самое лучшее и сделать их счастливыми. Поклонники были очарованы тем, как модель выглядит без прикрас.

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