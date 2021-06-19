«Чудесный вечер»: Пугачева с нежностью обняла Галкина во время выступления Герзмавы

Алла Пугачева давно является главной поддержкой и опорой Максима Галкина. Несмотря на то, что она гораздо старше своего избранника, они во всем находят общий язык. В их замке в деревне грязь царит гармония. также там растут их дети Лиза и Гарри, которым всего по семь лет. В этом году юмористу исполнилось 45 лет. По такому случаю он закатил роскошную вечеринку, собрав гостей в ресторане.

Его пришли поздравить: Кристина Орбакайте, Валерия, Гарик Харламов, Нонна Гришаева, жасмин, Николай Басков, Александр Ревва и другие известные персоны. Для Галкина самыми важными словами стали те, которые произнесла Алла Борисовна. Она пожелала ему много хорошего и конечно здоровья. Позже и сам именинник сказал приятные слова, заверив, что его жена всегда оказывается права, в чем он сотни раз убедился.

Для Максима пели многие гости от Игоря Николаева до Александра Реввы. Выступила для него и оперная дива Хибла Герзмава. Она сыграла на электронном фортепиано и спела лирическую композицию. Галкин стоял рядом с Пугачевой, облаченной в струящееся платье из шифона, которая с нежностью его обняла и прильнула к мужу.

«Чудесный вчера был день», — позже написал в соцсети именинник.

А поклонники восхитились тем, какая они пара. Многие оценили их поцелуй с Примадонной, который произошел на вечеринке. «Вы замечательный», «Очень красивые», «Поцелуй Аллы Борисовны великолепен!», «Алла прекрасна! Значит Макс — классный муж и папа», «Поцелуй был вишенкой на торте», — прокомментировали пост подписчики.

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