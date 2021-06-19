«Счастья малышу!»: Юдашкина в белом мини-платье с цветочным принтом пришла с мужем в гости к Рудковской

Жена Евгения Плющенко устроила праздник в саду в честь крестин маленького сына. На вечеринке появился Филипп Киркоров и другие друзья пары.

Яна Рудковская привыкла все делать с королевским размахом. Ей нравится красиво сервировать стол, покупать люксовые вещи, собирать эксклюзивные туфли и сумки. Ее сын Саша Плющенко с малых лет стал покорять подиумы, но в итоге строит карьеру фигуриста. А в прошлом году у светской львицы и Евгения Плющенко появился второй сын Арсений, которого выносила суррогатная мать. Мальчик с пеленок носит вещи люксовых марок.

Не удивительно, что Яна устроила для малыша, которому почти девять месяцев, грандиозный праздник в честь крестин. Блондинка установила шатер, расставила шары и украсила все навесом в саду. Все было украшено в нежных тонах. Сама светская львица в шифоновом платье в пол встречала гостей. Первым явился на праздничный обед Филипп Киркоров. Он облачился в голубой костюм с узором в пижамном стиле.

«Наш первый гость и верный друг — Филипп, который 30 лет держит в напряжении весь шоу-бизнес и на проигрывает ни одну битву, и я буду его поддерживать своего друга всегда, потому что он — настоящий! Большая звезда, которая живет на планете земля, а не летает в космосе», — написала Яна.

Потом пришли Валентин Юдашкин со своей 62-летней женой Мариной. Накануне они повеселились на празднике у Максима Галкина, Избранница модельера показала свою элегантность, надев белое платье с юбкой-солнце. Наряд из шифона подчеркнул ее стройные ноги.

«На обеде с Филиппом, у семьи Евгения Плющенко и Яны Рудковской по случаю крещения их сына Арсения, счастья малышу!» — написала она в соцсети.

Поклонники были очарованы тем, как выглядит жена Юдашкина. Многие осыпали ее комплиментами.

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