Знаменитая «толстушка»: умерла актриса Полина Соколова, снимавшаяся в клипах Little Big

В этом году многие знаменитости ушли из жизни. Не так давно мир облетела новость о смерти звезды фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранковой. А теперь стало известно, что скончалась еще одна актриса, на этот раз известная в России, Полина Соколова. Женщина с нестандартной фигурой снималась не только в фильмах, но и музыкальных клипах звезд. Часто ее можно было увидеть в клипах группы Little Big.

Трагическое известие пришло из Санкт-Петербурга. Актриса «Шоу-Красотки Рубенса», которую часто называли «толстушка» скончалась в культурной столице. Точная причина смерти осталась тайной. Однако по предварительным данным, она болела коронавирусом, который дал осложнения.

«Братья и сестры, у нас очень грустные новости. Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра. Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром», — отмечено в сообщении на странице «ВКонтакте» музыкальной группы.

Время и место прощания с Соколовой будет сообщено позже. Поклонники были поражены случившемся. Они выражают соболезнования ее родным и близким. Стоит добавить, что ранее 39-летняя Анна Кастельянос, которая тоже работала с Little Big, скоропостижно умерла в своей квартире в Петербурге из-за проблем с сердцем.

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