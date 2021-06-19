Без мужа: Бородина в велосипедках и «золотой» рубашке устроила праздник для старшей дочки

Ксения Бородина в последнее время редко делится новостями из жизни. Поклонники обеспокоены тем, что телеведущая поссорилась с мужем Курбаном Омаровым. Он присылает домой десятки цветов. При этом мужчина один уехал отдыхать на море. В это время девушка то встречается с подругами, то ездит на работу, а на днях в бархатном мини-платье она повеселилась в ночном клубе. Еще 10 июня ее старшей дочке Марусе исполнилось 12 лет.

Однако только 19 июня Бородина нашла силы, чтобы устроить праздник для именинницы. Она закатила вечеринку в розовом цвете, на которую позвала друзей девочки, аниматоров и артистов. Сама телеведущая облачилась в топ, черные велосипедки и холотую рубашку, которую повязала на узел. Босоножки дополнили ее лаконичный образ. А Маруся и ее сестра Теона предстали в пышных черных юбках и белых футболках.

«Собрались! Сегодня празднуем 12 летие моей красотки. Пожелайте нам удачи, детский день рождения это всегда весело», — написала звезда.

Она показала несколько красочных фотозон, а также банкетный стол с разными изысканными блюдами. Среди гостей была Ольга Орлова и другие известные персоны. Поклонники одарили молодую маму и дочек комплиментами. Многие расстроились, что Курбан на вечеринке не появился. «Красотки», «Маруся уже такая взрослая», «Мару потрясающе красивая и яркая девочка! Умничка!», «Отличного вам праздника. Три красотки», «Ксюша, счастья вам и вашим девочкам», «Маруся копия мама», «Какие у вас идеальные ноги», — прокомментировали пост подписчики.

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