Афиша Москвы: стендап-комики в Зеленом театре ВДНХ и Чулпан Хаматова в «Трех сестрах»

В Зеленом театре ВДНХ два дня подряд будут шутить стендап-комики. На открытой площадке выступят Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Гурам Амарян, Евгений Чебатков, Павел Дедищев, Роман Косицын, Сергей Детков, Расул Чабдаров, Андрей Атлас, Артем Винокур, Виктория Складчикова, Тимур Джанкезов, Валя Сидоров и Алексей Стахович. Ребята смешно и провокационно поговорят о разном.

А в пятницу в оранжерее Зеленого театра в это же время начнется музыкальный фестиваль VDNH Music Fest. Хиты разных жанров и эпох исполнят Этери Бериашвили, Нина Шацкая, финалисты телевизионных проектов «Голос», «Песни», «Романтика романса». Концерт пройдет в сопровождении оркестра Music Way Orchestra.

Зеленый театр ВДНХ

м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119.

25, 26 июня. 20.00.

От 1700.

Чулпан Хаматова в «Трех сестрах»

Народная артистка возвращается в спектакль «Три сестры». Чулпан сыграет роль Маши Прозоровой — той самой, которая отчаянно ищет любви и порой бывает в «мерехлюндии». Впервые Чулпан сыграла роль Маши в 2008 году в новой версии «Трех сестер». Тогда Галина Волчек дала хрестоматийному чеховскому тексту неожиданное прочтение, сделав лирическим центром спектакля именно резкую и бесстрашную Машу.

Партнерами Чулпан по сцене стали Ольга Дроздова, Виктория Романенко, Владислав Ветров и другие артисты. Теперь роли сестер Прозоровых исполнят Елена Плаксина (Ольга) и Виктория Романенко (Ирина), Вершинина сыграет Кирилл Сафонов, а безнадежно влюбленного Кулыгина — Сергей Юшкевич.

«Современник», м. «Чистые пруды», Чистопрудный бульвар, 19.

25 июня. 19.00.

От 800.

Прогулка с пользой для здоровья

Не все знают, что гулять в парках Москвы можно и с пользой. Есть возможность пройти полное обследование организма бесплатно. Для этого необходимо наличие московского полиса ОМС или прикрепление к городской поликлинике. И паспорт, конечно же! В павильонах «Здоровая Москва» учтут пол и возраст и составят целую программу «чекапа», за который в платных клиниках дерут бешеные деньги. Тут и современное оборудование, и анализы, и доктора разные. Удобно, без очередей и без записи.

Адреса на сайте mosgorzdrav.ru.

Ежедневно. 00 — 20.00.

Бесплатно.

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