Умер известный латвийский писатель Слава Сэ

Стало известно, что в возрасте 52 лет умер популярный писатель из Латвии — Слава Сэ. Об этом сообщили в Facebook-аккаунте телеканала LTV7.

В сообщении говорилось, что сценарист и блогер Вячеслав Солдатенко, известный, как Слава Сэ, скончался в одной из рижских больниц от коронавируса. Медики диагностировали у знаменитости двухстороннюю пневмонию. Писатель был госпитализирован 10 июня, тогда он оказался в реанимации.

Напомним, Солдатенко стал известен в Сети по своему блогу в «Живом журнале». Он публиковал заметки под псевдонимом Слава Сэ и портретом Адриано Челентано. Солдатенко стал автором сценариев для российских фильмов и мультфильмов, среди которых такие популярные картины, как «Джентльмены, удачи!» и «Три богатыря: ход конем».

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