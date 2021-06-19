«Начали переворачиваться»: Лиана Шульгина похвасталась успехами подросшей дочери

В одной из последних Stories личного микроблога невестки певицы Валерии — Лианы Шульгиной — появился кадр маленькой ручки дочери знаменитости. Примечательно, что 22-летняя мамочка рассказала о новом этапе взрослении Селин.

Напомним, в январе этого года в семье Шульгиных родилась девочка, которую назвали с помощью сложения первых слогов имен ее родителей. Почти с первого дня после прибытия из роддома жена Арсения Шульгина делится со своими подписчиками трогательными моментами жизни молодой мамочки. К слову, Селин подрастает и чаще дает повод для родительницы хвастаться своими достижениями.

«Мы сегодня начали переворачиваться с животика на спину — осознанно! Теперь крутимся по всему полу», — порадовалась за малышку Лиана.

Шульгина запечатлела свою руку с нюдовым маникюром рядом с крохотной ручкой дочери. Отметим, что в свои пять месяцев Селин уже успела позагорать в Арабских Эмиратах, куда летала со своими родителями. Арсений и Лиана активно публиковали фотографии коляски на пляже и рассказывали об отдыхе с малышкой.

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