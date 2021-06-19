«Он весь белый, руки трясутся»: жена Мирошникова – о реакции мужа, который растил сына Крутого

Как отметила Елена Экарева, мысль, что Яша неродной сын Сергея долгие годы никому и в голову не приходила.

Гражданская жена Сергея Мирошникова, чей наследник Яков оказался на самом деле внебрачным сыном продюсера Игоря Крутого, Елена Экарева вспомнила, как ее муж узнал, что растил чужого ребенка. По ее словам, никому на протяжении долгих лет и в голову не приходило, что Яша неродной сын Сергею.

«Это было пять лет назад. Мы с Сережей были дома, пили чай. И тут ему пришло сообщение от Яши. Смотрю на Сережу, а он весь белый, руки трясутся. Взяла телефон и стала читать. Текст я помню наизусть: «Я не твой сын, на своего папу я смотрю по телевизору…»

Елена Экарева

Как отметила Елена, они посчитали, что это просто какая-то злая шутка. Позже Сергей стал припоминать, что бывшая жена работала в гастрономе «Октябрьский». К ней заходили звездные клиенты: популярные актеры и певцы. Причем в разговорах с Мирошниченко она упоминала чаще других почему-то именно Игоря Крутого. Также Мирошниченко вспомнил, что жена настаивала, чтобы сына они назвали Яшей. Теперь он понимает, что это в честь отца Игоря Крутого. Как известно, у композитора отчество Яковлевич, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что сам Игорь Крутой наследника признал. Он уже сделал ему несколько дорогих подарков: дом, машину, квартиру. Правда, с журналистами о возможном внебрачном сыне он наотрез разговаривать отказывается.

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