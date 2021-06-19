«Он выслушал меня»: жена Мирошникова рассказала о разговоре с Крутым о его внебрачном сыне

Гражданская жена Сергея Мирошникова, чей наследник Яков оказался на самом деле внебрачным сыном продюсера Игоря Крутого, Елена Экарева раскрыла детали разговора с композитором.

Дело в том, что когда вскрылась вся правда, то Яков Мирошников отказался от «документального» отца, который его растил 30 лет. Композитор, признавший сына, одарил наследника такими подарками, что тот, судя по всему, голову потерял и забыл, кто о нем долгие годы заботился.

Как отметила Экарева, Сергей Мирошников попросил сына прописать его в московской квартире, которую когда-то подарил Яше. Тем более, что сейчас она наследнику не нужна. Однако Яша отказался отдать Мирошникова обратно жилье. По словам Экаревой, она попыталась подключить к этой истории Игоря Крутого. Однажды он сам ей набрал.

«Он выслушал меня. Я пыталась передать ему ту боль, которую сейчас испытывает оставленный сыном Сергей. Игорь Яковлевич сказал только, что не знал до последнего времени о существовании Яши. Он обещал, что с Сергеем свяжутся его помощники, которые помогут решить вопрос с пропиской, но это так и не произошло». Елена Экарева

Напомним, что Игорь Крутой в соцсетях уже размещал снимки с предполагаемым сыном. Его он зачал как раз с женой Сергея Мирошникова. Женщина не была верна мужу. Правда, сам композитор сегодня наотрез отказывается разговаривать на счет объявившегося наследника, сообщает «Комсомольская правда».

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