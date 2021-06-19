«Пишет вам Степа, дальше аккаунт буду вести я»: Жигунов прокомментировал новости о своей смерти

Актер высмеял журналистов, которые сочиняют про него и его жену разные небылицы.

Актер Сергей Жигунов в Instagram высмеял журналистов, который нередко сочиняют про него различные небылицы. Так он привел заголовок одной из последних новостей, где якобы утверждается, что актера с женой уже нет в живых. Звучит он так: «Все погибли: страшная смерть настигла Жигунова с молодой женой».

«Пишет вам Степа, дальше этот аккаунт буду вести я. Также хочется помыться и позавтракать, поэтому возьму на воспитание приличную семью без вредных привычек. Писать сюда». Сергей Жигунов

«Журналистам больше делать нечего? Кто читает такую фигню? Простите меня за такое слово. Бред, высосанный из пальца», «Как говорит мой знакомый – это все летнее обострение. На кого-то очень сильно действует жара», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в марте нынешнего года Сергей Жигунов сыграл свадьбу со своей возлюбленной Викторией Ворожбит. Девушку еще называют точной копией актрисы Анастасии Заворотнюк, с которой у актера, как известно, был бурный роман в прошлом.

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