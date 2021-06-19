«Хочу плакать от этого»: Оксана Самойлова поделилась переменами в жизни старшей дочери

Бизнесвумен Оксана Самойлова опубликовала в своем аккаунте сообщение о том, что ее дети быстро взрослеют. Особенно это касается дочери Ариэлы.

Самойлова призналась, что очень переживает за девятилетнего ребенка. По словам многодетной мамочки, девочка уже совсем взрослая и стала более самостоятельной. Оксана считает, что Ариэла скоро перестанет делиться секретами с ней. Самойлова больше не забирает малышку из детского сада, да и девочка предпочитает компанию подруг посиделкам с родительницей.

«Она уже взрослая, а я хочу плакать от этого, как же, блин, тяжело это все мне, когда твой крошечный комочек, который еще, кажется, позавчера ползал в бодике, играл в куколки за детским столиком и летел к тебе навстречу из садика, сегодня уже просится ночевать у подружки, рассуждает, как взрослый человек, и хочет все решать сам», — заявила Оксана.

Самойлова добавила, что скоро будет знать меньше о своей дочери. 33-летняя модель хочет оградить ребенка от проблем взрослой жизни. Она мечтает, чтобы Ариэла оставалась такой же, как раньше:

«Ари очень хочет быть взрослее, а я так этого не хочу, она идет в большой мир, где ее могут обидеть, а я не смогу ее защитить, где все вообще не так, как дома, где могут предать и обмануть и будет больно».

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