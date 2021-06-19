«Шагай, куда хочешь. Ты по-любому взлетишь»: Меньшиков произнес красивый тост на юбилее Галкина

В своей поздравительной речи он вспомнил теоретика театрального искусства Константина Станиславского.

Телеведущий Максим Галкин, которому исполнилось 45 лет, в сторис Instagram опубликовал очень красивый тост. Его произнес на юбилее режиссер Олег Меньшиков.

«Константин Станиславский когда-то сказал: «Самое большое, что может дать бог артисту – это сценическое обаяние». Максим — образ этого тезиса. Я таких людей в своей жизни не видел. Ну, правда. Это классика юбилейная. Тут говорили про будущее. Максим, дорогой, шагай, куда хочешь. Ты по-любому взлетишь». Олег Меньшиков

Поздравил со сцены юбиляра и большой друг семьи модельер Валентин Юдашкин. «Мы тебя очень ценим. И от всей нашей семьи, и от Галечки, и от Пети, и от маленьких внучат наши поздравления», — заявил он.

Напомним, что на юбилее Максима Галкина был практически весь свет шоу-бизнеса. Правда, отсутствовал поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. В последние годы он рассорился с семьей своей бывшей жены Аллы Пугачевой.

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