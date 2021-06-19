«Добавляет возраста»: 72-летняя Алла Пугачева в мешковатой футболке и джинсовых шортах показала похудевшие ноги

Алла Пугачева давно сменила балахоны и мешковатые наряды на стильный и молодежный оверсайз. Звезду часто можно увидеть в мини-шортах, джинсах и косухах, а также струящихся платьях модного фасона. Однако, накануне Примадонна попала в кадр на видео Максима Галкина в комплекте, который оставил много вопросов у стилиста.

Алла Борисовна была одета в мешковатую футболку, ворот которой спадал с плеч. Комплектом ей послужили джинсовые шорты с необработанным краем. Завершили кэжуал-образ кроссовки. Стилист Анастасия Стар оценила «домашний» прикид легендарной артистки и нашла его неудачным.

«Примадонну в мешковатой домашней одежде я едва узнала. Свободная футболка припыленного цвета, широкие шорты, солнечные очки и белые кроссовки — судя по всему, в кадр Алла Борисовна попадать не планировала. Мы привыкли видеть артистку в мешковатых сценических нарядах, здесь же мы видим комфортный домашний образ. Если расценивать комплект не с точки зрения удобства, а со стилистической стороны, то есть несколько вопросов к образу Примадонны. Шорты, на мой взгляд, слишком широкие, от чего похудевшие ноги Аллы Борисовны выглядят еще худее. Плечевое же изделие не подчеркивает красоту ее тела, а наоборот делает его крупнее. Припыленный цвет изделия добавляет артистке возраста и подчеркивает морщинки на лице.

Неудачный комплект даже для дома или пикника. Из всего вышеперечисленного я бы оставила только очки и кроссовки, заменив футболку на лавандовую или белую прямого кроя, а шорты — однородной варки с высокой посадкой без ненужного декора», — оценила прикид Примадонны стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

Смотрите также