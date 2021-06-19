«Обучение — не бесплатное»: Крутой озвучил сумму, которую тратит в год на учебу дочери в США

Как отметил композитор, поступление 17-летней наследницы Александры в престижный вуз прошло в этом году гладко.

Композитор Игорь Крутой заявил, что его дочка Александра, которой в этом году исполнится 18 лет, стала студенткой престижного вуза в США в Майами. При этом он заметил, что ему придется серьезно раскошелиться на обучение любимой наследницы.

Как отметил Крутой, дочка поступила в престижную бизнес-академию. При этом он напомнил, что в Америке нет вступительных экзаменов. Надо лишь хорошо учиться в школе. У наследницы, к счастью, с успеваемостью всегда все было замечательно.

«Обучение — не бесплатное. Я точную сумму не помню: где-то 30-35 тысяч долларов в год. Моя фамилия за границей особой роли не играет. Но, когда Саша поступила в университет, там сделали общий чат. И у нее сразу все стали спрашивать: «А папа твой не Игорь случайно?»

Игорь Крутой

Напомним, что дочка у Игоря Крутого родилась от брака со второй женой Ольгой. Кроме того, он удочерил наследницу Ольги от другого союза – Виктория. От первого брака у композитора и продюсера есть, как известно, сын Николай, сообщает «Собеседник».

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