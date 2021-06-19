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«То Дава расстался с Бузовой, то Губерниев»: Тарасов заговорил о пиаре в мире шоу-бизнеса

По словам футболиста, во всех этих историях становится сложно определить, где фейк, а где правда.

«То Дава расстался с Бузовой, то Губерниев»: Тарасов заговорил о пиаре в мире шоу-бизнеса
Дмитрий Тарасов. Фото: Globallookpress.com

Бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов заявил, что в современном мире шоу-бизнеса становится порой сложно определить, где люди говорят правду, а где просто хайпятся. Он признался, что уже давно не замечает в этом вопросе границ.

Ольга Бузова и Давид Манукян
Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/buzova86/

При этом он привел пример своей бывшей супруги и ее теперь уже тоже экс-возлюбленного блогера и музыканта Давида Манукяна.

«То Дава расстался с Бузовой, то Губерниев… Я уже не могу понять, где правда, а где люди тупо пиарятся. И комментировать фейковые истории… Зачем мне это нужно? Я лучше это все обойду стороной. Мне это не интересно!»

Дмитрий Тарасов

Напомним, что минувшей зимой Манукян и Бузова прекратили свои отношения. Их роман длился полтора года. При этом многие до сих пор уверены, что у звезд был договор и их чувства друг к другу были неискренними, сообщает «Спорт-Экспресс».

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