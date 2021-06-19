«Ты сделал шоу, но нужно следить, что говоришь»: Тарасов осудил поведение Моргенштерна на «Муз-ТВ»

Футболист Дмитрий Тарасов раскритиковал рэпера Моргенштерна, который не так давно устроил скандал на Премии «Муз-ТВ». При этом он заметил, что в чем-то исполнитель все-таки был прав в той ситуации с вручением наград.

«Ну зачем это все? Его же смотрят дети. Да, ты сделал шоу, но нужно следить за тем, что ты говоришь. Для меня это было неправильно. Да, мы все делаем ошибки. Он реально делает шоу». Дмитрий Тарасов

Как отметил Тарасов, Алишер выбрал свой неповторимый путь, создав вокруг себя образ фрика. По словам футболиста, если бы его дочь пришла и сказала, что ей нравится творчество Моргенштерна, то он бы постарался донести до ребенка – это для нее ненужное. Кроме того, он сделал бы все возможное, чтобы оградить наследницу от подобного творчества в будущем, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на Премии «Муз-ТВ» рэпер Моргенштерн матерился прямо в зале при большом скоплении зрителей. Он был недоволен, что лучшим музыкантом признали не его, а Александра Ревву. Исполнитель потребовал показать подсчет голосов.

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