«Ольга не поняла, что ей говорил Губерниев»: Тарасов высказался о скандале с участием бывшей жены

Как отметил футболист, ко многим вещам можно и нужно относиться с иронией.

Бывший муж певицы Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов заявил, что исполнительница не должна была обижаться на спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который ей задал на всю страну провокационный вопрос, пьет ли она по утрам коньяк.

«Обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, что ей говорил Губерниев. Считаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией»

Дмитрий Тарасов

По словам Дмитрия Тарасова, в данном скандале он бы не хотел занимать чью-то сторону. Также он заметил, что на футбол национальной сборной в игре против команды Финляндии на чемпионате Европы эта история точно не повлияла, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на протяжении всего эфира Дмитрий Губерниев провоцировал Ольгу Бузову. В итоге она не смогла сдержаться и расплакалась прямо в студии прямого эфира. Чуть позже комментатор принес исполнительнице свои извинения. Впрочем, затем он продолжил тонкий троллинг телеведущей на своей страничке в соцсетях.

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