«Чуть не «дала Бузову»: 72-летняя Алла Пугачева едва не расплакалась, нежно обращаясь к мужу в его юбилей

Артистка объяснилась имениннику в любви, а также призналась, что сначала он ей не понравился.

Накануне Максим Галкин отмечал свое 45-летие. Праздник по такому поводу у шоумена получился грандиозным – весь цвет отечественного шоу-бизнеса, театра, кино и моды пришел поздравить именинника.

Одной из первых с поздравительным словом обратилась к юбиляру жена, Алла Пугачева. Примадонна произнесла очень трогательную и нежную речь, от которой чуть не заплакала сама.

«Я скажу то, что я тебе говорю каждый день: я тебя очень-очень люблю», — обратилась артистка к имениннику. И когда он попросился выйти к ней, она оставила его на дистанции, объяснив: «Нет, издали давай, я буду стесняться».

Примадонна рассказала, что никак не ожидала, что ее избранником на долгие годы станет пародист. И призналась: «Сначала я не поняла. Мне очень ты не понравился». Но позже Галкин стал ей сниться, и она уже поняла, что это судьба. И по сей день благодарит небеса за посланное ей счастье. Более того, она назвала его амулетом для своей семьи. И в финале речи призналась: «Чуть не «дала Бузову», имея в виду, что едва не разрыдалась от избытка чувств, как Ольга Бузова.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе почти 20 лет. За эти году у звезд появились двое детей – близнецы Гарри и Лиза, которые уже учатся в школе.

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