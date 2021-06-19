«Есеня не прописана нигде»: Казьмина заявила, что Аршавин и его мать ее откровенно добивают

Как отметила журналистка, она на данный момент не владеет никакими квартирами, как некоторые думают.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина в Instagram раскрыла свои страшные диагнозы, которые не дают ей спокойной жизни на протяжении последних месяцев. У девушки, надо сказать, целый букет тяжелейших заболеваний и еще неизвестно, чем все это закончится.

Как отметила Казьмина, она просит о помощи у всех, кто может ей помочь. У нее в собственности нет никаких квартир, ее старшие дети прописаны у своего отца. В Испании квартира принадлежит ее первому мужу.

«Есеня не прописана нигде. Я не владею ничем. Засим я очень в тяжелом состоянии здоровья и мои дети отправляются на улицу без предоставления своей дочери даже однокомнатной квартиры или аренды. Я с не долеченными ногами, с абсолютной деформацией носа, скул, челюсти, нуждающаяся в оперативном вмешательстве, отголосками сепсиса (волосы, кожа, иммунитет) не в состоянии бороться против такого».

Алиса Казьмина

больше по теме Будут выселять из особняка принудительно: мать Андрея Аршавина победила в суде его бывшую жену Алиса Казьмина с тремя детьми должна покинуть дом спортсмена в самое ближайшее время.

Как отметила Казьмина, ей сейчас очень нужна поддержка бывшего мужа Андрея Аршавина и его матери, но бывшие родственники от нее отвернулись. Они, как выразилась Казьмина, добивают ее и детей.

Напомним, что Алиса Казьмина с тремя детьми должна в самое ближайшее время покинуть особняк, который записан на мать Аршавина Татьяну Ивановну. Она проиграла все суды.

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