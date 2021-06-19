Заплыв на озере: Ирина Пегова в полосатом купальнике сверкнула пышными формами

Звезда театра и кино Ирина Пегова накануне отметила свой день рождения. Актрисе исполнилось 43 года, и встретить их ей выпало на съемках. Сейчас любимица миллионов задействована в проекте Юрия Мороза «Деревенская драма», и действие разворачивается в одном из населенных пунктов Псковской области.

Наступивший день рождения Пегова решила отметить оригинально – заплывом в местном озере. Звезда, накинув полосатый купальник и вооружившись камерой, отправилась на водоем и сообщила поклонникам:

«Хочу поздравить себя с новым годом, мне нравится, что свой день рождения я отмечаю в таком прелестном месте», — рассказала звезда.

Она обратилась к маме с папой с благодарностью за то, что появилась на свет. Сделав пару шагов и с криком «С новым годом, Ирочка», окунулась в озеро.

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