«Надеюсь, что Яков опомнится»: родные внебрачного сына Игоря Крутого возмущены его поведением

Родные предполагаемого внебрачного сына композитора Игоря Крутого Якова Мирошникова просят молодого человека не забывать о человеке, который его вырастил. Дело в том, что когда мужчина узнал, что его настоящий отец продюсер, то порвал все связи с Сергеем Мирошниковым, который долгие годы с него пылинки сдувал.

Подруга семьи Мирошниковых Марина Косенкова заявила, что измена и ложь жены – это всегда горько. Но еще страшнее, что взрослый сын отвернулся от воспитавшего его человека. Как добавила Косенкова, Сергея все называли «папой-кенгуру». Он полностью занимался сыном, укладывал его спать, когда тот был маленьким. Сам лично стирал его трусики и маечки.

«Отказа мальчишка никогда и ни в чем не знал, и Сережа так любил его, что называл только «Яшуня-сынок». Не понимаю, как можно отвернуться от человека, пусть у него и другое ДНК, которого ты почти 30 лет называл и считал отцом?! Я надеюсь, что Яков — пусть он и Игоревич – опомнится». Марина Косенкова

Напомним, что Игорь Крутой официально сына, который появился на свет от одного из его романов в молодости, не признал. Однако Яков — частый гость в доме композитора, который делает ему дорогие подарки, сообщает «Комсомольская правда».

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