Леди в белом: Эмма Малинина вышла на прогулку по побережью в белом платье с юбкой плиссе

59-летняя жена Александра Малинина Эмма с их общей дочерью Устиньей улетели на отдых. Мама с наследницей отдали предпочтение любимому Форте-деи-Марми, одному из фешенебельных курортов побережья Тирренского моря. Оттуда знаменитое семейство публикует летние яркие снимки, наслаждаясь гостеприимным итальянским солнышком.

Ежедневно Эмма Малинина выгуливает самые разные наряды. Причем светской львице удалось ни разу не повториться в образах. На сей раз бизнес-леди отметилась на пляже в белом платье с юбкой-плиссе, исполненном в лоскутном шахматном стиле. Завершили образ аксессуары – очки, клатч, браслеты.

Это не первый образ бизнесвумен в белом. Стилисты, кстати, в один голос твердят, что белый — это мастхэв лета. И многие звезды уже отметились в светлых аутфитах. Среди модниц – Юлия Барановская, Татьяна Навка, Валерия и другие селебрити.

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