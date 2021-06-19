«Контакты со мной ей запрещены»: Мария Максакова объяснила, почему мать не хочет с ней общаться

Оперная певица Мария Максакова объяснила, почему ее мать известная актриса Людмила Максакова не хочет с ней общаться. Как думает исполнительница, родительница просто загнана в угол Владимиром Тюриным. Это бывший муж Марии Максаковой, который ее просто ненавидит.

По словам Максаковой, матери просто запретили с ней связываться. Если они начнут общение, то рано или поздно сердце родительницы дрогнет. Этого не хочет допустить Тюрин.

«Она же не рептилия, а живой человек. Поэтому контакты со мной ей запрещены. Если бы мама пришла в студию к Андрея Малахову и сказала, что я говорю правду, то все закончилось уже сейчас. Тюрин бы приполз и начал извиняться. А сейчас пока идет дурное противостояние». Мария Максакова

Напомним, что Мария Максакова воюет с бывшим мужем за квартиру. Кроме того, с ней не желают общаться ее дети от Владимира Тюрина, сообщает «Собеседник».

Смотрите также: