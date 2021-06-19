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Вы можете удивиться: как сейчас звучит живое пение 72-летней Пугачевой

Примадонна взяла микрофон, чтобы исполнить свой хит 1986 года дуэтом с Игорем Николаевым.

Вы можете удивиться: как сейчас звучит живое пение 72-летней Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Global look press

После ухода со сцены Алла Пугачева посвятила себя семье – мужу Максиму Галкину и детям-двойняшкам Гарри и Лизе. И теперь если и принимает участие в творческих вечерах или памятных концертах, то лишь в качестве зрителя, а микрофон в руки берет, чтобы сказать речь.

Однако накануне Примадонна российской эстрады осчастливила своим пением избранную сотню человек. На юбилее своего мужа Максима Галкина, которому исполнилось 45 лет, певица сделала ему музыкальный подарок и спела свой хит «Прости, поверь» 1986 года.

Легендарная артистка запела дуэтом с другом, композитором Игорем Николаевым, а потом именинник не выдержал и присоединился. Теплая душевная песня нашла отклик у присутствующих.

Гости в зале с удовольствием подпевали исполнителям, снимали на телефон столь редкие кадры живого пения Примадонны, по которому истосковались миллионы фанатов Пугачевой, и поделились в своих микроблогах. Благодаря этому мы тоже можем увидеть и услышать, как сейчас поет Пугачева.

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