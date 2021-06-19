«Послушала отрывок песни — стало не по себе»: Долина раскритиковала творчество Моргенштерна

Как отметила певица, данного рэпера она никогда не будет слушать.

Певица Лариса Долина в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» с Юлией Барановской раскритиковала творчество популярного среди молодежи рэпера Моргенштерна.

«Моргенштерна точно не буду никогда слушать. Я услышала какой-то отрывок его песни – мне как-то не по себе стало. Резанул мат в его композициях. Я не приемлю этого. Мы занимаемся творчеством, мы выходим на сцену. Несем какой-то процесс созидания. А это разве созидание? Мне неприемлемо его творчество». Лариса Долина

Как отметила исполнительница, она философски относится к тому, что кому-то музыка рэпера по душе. «Если Моргенштерн кому-то нравится, ну это хорошо. Мне другие певцы нравятся. Лешка Чумаков присылает свои треки. Я рад, что он советуется со мной. Он, конечно, музыкант с большой буквы. Мелодист и поет замечательно. А в машине я слушаю «Радио Jazz», — заметила исполнительница.

Напомним, что Моргенштерн не так давно устроил скандал на Премии «Муз-ТВ». Он посчитал, что тарелку как лучшему музыканту должны были вручить ему, а не Александру Ревве.

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